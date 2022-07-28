Команду Моуринью может усилить нападающий сборной Италии

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти, который пребывает в статусе свободного агента после завершения сотрудничества с «Торино», может продолжить карьеру в составе другого представителя Серии А.

По данным Calciomercato, в трансфере центрфорварда заинтересована столичная «Рома». «Волки» считают, что Белотти станет хорошим усилением атакующей линии команды.

Ранее сообщалось, что в переходе Андреа заинтересованы мадридский «Реал», дортмундская «Боруссия», а также несколько середняков АПЛ.

28-летний игрок выступал за «Торино» с 2015 года. В прошлом сезоне он забил восемь голов в 22 матчах Серии А.