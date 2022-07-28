«Рома» и «ПСЖ» обсуждают, кто из них будет платить Вейналдуму

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Рому» на правах аренды, но в переговорах есть один нюанс.

Клубы пока так и не решили, как между ними распределится выплата заработной платы. «ПСЖ» настаивает, чтобы «Рома» полностью оплачивала контракт футболиста на сумму 9 миллионов евро за сезон. «Рома» требует разделить выплаты пополам между двумя клубами. Ожидается, что до конца трансферного окна команды смогут урегулировать этот вопрос, сообщает итальянский источник.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.