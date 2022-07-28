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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» и «ПСЖ» обсуждают, кто из них будет платить Вейналдуму

28 Июля 2022 • 09:44 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Рому» на правах аренды, но в переговорах есть один нюанс.

Клубы пока так и не решили, как между ними распределится выплата заработной платы. «ПСЖ» настаивает, чтобы «Рома» полностью оплачивала контракт футболиста на сумму 9 миллионов евро за сезон. «Рома» требует разделить выплаты пополам между двумя клубами. Ожидается, что до конца трансферного окна команды смогут урегулировать этот вопрос, сообщает итальянский источник.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022
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