«Интер» определился с судьбой де Врея

Миланский «Интер» принял решение относительно будущего голландского защитника Стефана де Врея. По сообщениям Il Corriere dello Sport, руководство итальянского гранда собирается продлить контракт с футболистом.

Действующий трудовой договор де Врея с «нерадзурри» рассчитан до середины следующего года. Его стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, оценивается в 28 миллионов евро.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переходе голландца в лондонский «Арсенал».

В прошлом сезоне 30-летний защитник сыграл 30 матчей в чемпионате Италии, в которых получил три желтые карточки.