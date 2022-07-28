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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» определился с судьбой де Врея

28 Июля 2022 • 09:28 Комментировать

Миланский «Интер» принял решение относительно будущего голландского защитника Стефана де Врея. По сообщениям Il Corriere dello Sport, руководство итальянского гранда собирается продлить контракт с футболистом.

Действующий трудовой договор де Врея с «нерадзурри» рассчитан до середины следующего года. Его стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, оценивается в 28 миллионов евро.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переходе голландца в лондонский «Арсенал».

В прошлом сезоне 30-летний защитник сыграл 30 матчей в чемпионате Италии, в которых получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей
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