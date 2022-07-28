Клубы АПЛ и Бундеслиги интересуются Лосано

Нападающий сборной Мексики и «Наполи» Ирвинг Лосано склоняется к уходу из итальянского чемпионата. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

Согласно информации источника, у 26-летнего форварда есть варианты продолжения карьеры в английской Премьер-лиге и немецкой Бундеслиге.

Ирвинг играет за неаполитанский коллектив с лета 2019 года. В сезоне-2021/2022 мексиканец принял участие в 37 поединках на клубном уровне, записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.