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«Фиорентина» хочет удержать трансферную цель «Интера» и «Ювентуса»

28 Июля 2022 • 08:10 Комментировать

Защитник Никола Миленкович, интерес к которому проявляют миланский «Интер» и туринский «Ювентус», может остаться в своем нынешнем клубе – «Фиорентине».

По сообщениям инсайдера Николо Скиры, руководство «фиалок» хочет удержать 24-летнего сербского футболиста новым выгодным контрактом. Флорентийцы готовы предложить игроку продление сотрудничества до 2025 года с повышением заработной платы до 3,5 миллиона евро.

Сейчас Миленкович получает в «Фиорентине» 2,2 миллиона евро в год, а его контракт истекает по окончании сезона-2022/2023.

В минувшей кампании Никола отметился тремя голами в 38 матчах за «фиалок».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Никола Миленкович Трансферы футбола - лето 2022
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