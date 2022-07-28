«Фиорентина» хочет удержать трансферную цель «Интера» и «Ювентуса»

Защитник Никола Миленкович, интерес к которому проявляют миланский «Интер» и туринский «Ювентус», может остаться в своем нынешнем клубе – «Фиорентине».

По сообщениям инсайдера Николо Скиры, руководство «фиалок» хочет удержать 24-летнего сербского футболиста новым выгодным контрактом. Флорентийцы готовы предложить игроку продление сотрудничества до 2025 года с повышением заработной платы до 3,5 миллиона евро.

Сейчас Миленкович получает в «Фиорентине» 2,2 миллиона евро в год, а его контракт истекает по окончании сезона-2022/2023.

В минувшей кампании Никола отметился тремя голами в 38 матчах за «фиалок».