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Чемпионат Италии. Серия А

Главный тренер и спортивный директор клуба Серии А едва не подрались из-за трансферов

28 Июля 2022 • 06:17 Комментировать

В «Торино» произошел конфликт между наставником команды Иваном Юричем и Давиде Ваньяти, занимающим пост спортивного директора клуба. Это произошло во время сбора туринского коллектива в Австрии, рапортует Football-Italia.

Причина разногласий между Юричем и Ваньяти – пассивность клуба на трансферном рынке. Спортдир во время общения достаточно эмоционально отвечал на претензии наставника и даже немного потолкался с тренером. Чтобы не дать конфликту перерасти в драку, конфликтующие стороны разнял один из сотрудников клуба.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Торино» финишировал на десятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Иван Юрич
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