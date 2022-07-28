Главный тренер и спортивный директор клуба Серии А едва не подрались из-за трансферов

В «Торино» произошел конфликт между наставником команды Иваном Юричем и Давиде Ваньяти, занимающим пост спортивного директора клуба. Это произошло во время сбора туринского коллектива в Австрии, рапортует Football-Italia.

Причина разногласий между Юричем и Ваньяти – пассивность клуба на трансферном рынке. Спортдир во время общения достаточно эмоционально отвечал на претензии наставника и даже немного потолкался с тренером. Чтобы не дать конфликту перерасти в драку, конфликтующие стороны разнял один из сотрудников клуба.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Торино» финишировал на десятом месте.