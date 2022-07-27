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Чемпионат Италии. Серия А

Легендарный немецкий экс-футболист назвал главную проблему итальянского футбола

27 Июля 2022 • 23:17 Комментировать

Бывший игрок сборной Германии и «Ромы» Руди Фёллер поделился мнением о положении дел в современном итальянском футболе.

Итальянцы, напомним, стали победителями прошедшего чемпионата Европы, но не сумели попасть на предстоящий чемпионат мира.

«На мой взгляд, у Италии не самая сильная сборная в европейском футболе, – цитируют Фёллера итальянские СМИ. – И всё же, несмотря на это, Италия абсолютно заслуженно выиграла Евро в прошлом году.

Проблема современного итальянского футбола – нападение. На остальных позициях полный порядок, но в Италии сейчас мало качественных нападающих, и это действительно серьёзный недостаток. Быть может, через пару-тройку лет кто-то появится», – сказал немец.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Руди Фёллер
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