Легендарный немецкий экс-футболист назвал главную проблему итальянского футбола

Бывший игрок сборной Германии и «Ромы» Руди Фёллер поделился мнением о положении дел в современном итальянском футболе.

Итальянцы, напомним, стали победителями прошедшего чемпионата Европы, но не сумели попасть на предстоящий чемпионат мира.

«На мой взгляд, у Италии не самая сильная сборная в европейском футболе, – цитируют Фёллера итальянские СМИ. – И всё же, несмотря на это, Италия абсолютно заслуженно выиграла Евро в прошлом году.

Проблема современного итальянского футбола – нападение. На остальных позициях полный порядок, но в Италии сейчас мало качественных нападающих, и это действительно серьёзный недостаток. Быть может, через пару-тройку лет кто-то появится», – сказал немец.