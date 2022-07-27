Сын Кассано продолжит карьеру в клубе, в котором заканчивал его отец

Бывший нападающий Антонио Кассано теперь переквалифицировался в менеджера, а его единственным подопечным является сын Кристофер, которому 11 лет. Папаша внимательно следит за тем, чтобы карьера сына развивалась должным образом, и своевременно сообщает друзьям новости об его делах.

Сегодня он оповестил о том, что Кристофер продолжит свои выступления в детской команде «Виртус Энтелла». Ее взрослый состав выступает в итальянской Серии С.

Любопытно, что Кассано-старшии по окончании карьеры в 2017 году сам подумывал поиграть за этот клуб, успел провести несколько тренировок, но потом передумал.