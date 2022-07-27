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Чемпионат Италии. Серия А

Новым клубом Алексиса Санчеса может стать «Марсель»

27 Июля 2022 • 21:47 Комментировать

«Марсель» заинтересовался нападающим миланского «Интера» Алексисом Санчесом.

Ожидается, что форвард покинет итальянский клуб до окончания трансферного окна. Одной из команд, в которые может отправиться нападающий, может стать французский «Марсель», сообщает Corriere dello Sport. Футболистом также интересуется «Бенфика».

Контракт футболиста истекает в следующем году. Кроме того, «Интеру» необходимо разгрузить платежную ведомость и избавить от нескольких футболистов.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Италии 27 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсель Алексис Санчес Трансферы футбола - лето 2022
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