Новым клубом Алексиса Санчеса может стать «Марсель»

«Марсель» заинтересовался нападающим миланского «Интера» Алексисом Санчесом.

Ожидается, что форвард покинет итальянский клуб до окончания трансферного окна. Одной из команд, в которые может отправиться нападающий, может стать французский «Марсель», сообщает Corriere dello Sport. Футболистом также интересуется «Бенфика».

Контракт футболиста истекает в следующем году. Кроме того, «Интеру» необходимо разгрузить платежную ведомость и избавить от нескольких футболистов.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Италии 27 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.