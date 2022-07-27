«Рома» может арендовать Вейналдума

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум может продолжить карьеру в «Роме».

По сведениям Tutto Mercato Web, французский клуб готов пойти на компромисс по трансферу Вейналдума в «Рому». Игрок перейдет в стан римлян на правах аренды на один сезон, кроме этого у итальянской команды не будет обязательного права выкупа игрока.

При этом «ПСЖ» все еще хочет, чтобы «Рома» платила игроку всю зарплату, которая составляет семь миллионов евро. Ранее сообщалось, что «волки» могут себе позволить лишь половину от зарплаты футболиста.

В минувшем сезоне Вейналдум принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал три голевые передачи.