Стала известна сумма трансфера де Кетеларе в «Милан»

Полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе в ближайшее время перейдёт в «Милан».

По сведениям Tutto Mercato Web, «Милан» предложил 31 миллион евро за де Кетеларе бельгийскому клубу. Плюс два миллиона будут переданы за выполнение определенных пунктов договора, а еще два млн «Брюгге» будет получить сложнее. О каких именно пунктах идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что бельгийцы приняли условия «Милана», сам 21-летний футболист должен прилететь в Италию 29 июля. В минувшем сезоне де Кетеларе принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил 18 мячей и записал в свой актив 10 голевых передач.