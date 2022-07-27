Артур Мело не входит в планы Массимилиано Аллегри, поэтому наверняка покинет «Ювентус» в летнее трансферное окно. В прессе проскакивала информация о том, что сам бразилец хочет вернуться в ряды «Барселоны». При этом Артур Мело может оказаться в другом клубе испанской Примеры – в «Валенсии».

Как сообщает на своём сайте инсайдер Джанлука ди Марцио, «Валенсия» уже направила «Ювентусу» первое предложение по Артуру. «Летучие мыши» хотят взять в аренду 25-летнего полузащитника. При этом испанцы хотят выплачивать Артуру лишь часть его зарплаты по действующему контракту в Турине.