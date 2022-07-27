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Чемпионат Италии. Серия А

​Зиеш хочет в «Милан»

27 Июля 2022 • 18:33 Комментировать

Хаким Зиеш наверняка сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. В «Челси» у марокканца не так много возможностей себя проявить, поскольку Томас Тухель на него всерьёз не рассчитывает. Зиеш хочет оказаться в команде, где он будет получать регулярное игровое время.

Как сообщает Daily Mail, Хаким Зиеш хочет оказаться в «Милане». При этом для осуществления этого перехода вингеру придётся пойти на сокращение заработной платы.

29-летний Хаким Зиеш провёл в «Челси» два сезона. За это время футболист провёл 83 официальных матча, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Хаким Зиеш Трансферы футбола - лето 2022
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