​Зиеш хочет в «Милан»

Хаким Зиеш наверняка сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. В «Челси» у марокканца не так много возможностей себя проявить, поскольку Томас Тухель на него всерьёз не рассчитывает. Зиеш хочет оказаться в команде, где он будет получать регулярное игровое время.

Как сообщает Daily Mail, Хаким Зиеш хочет оказаться в «Милане». При этом для осуществления этого перехода вингеру придётся пойти на сокращение заработной платы.

29-летний Хаким Зиеш провёл в «Челси» два сезона. За это время футболист провёл 83 официальных матча, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.