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Чемпионат Италии. Серия А

Ремзи высказался после ухода из «Ювентуса»

27 Июля 2022 • 17:45 Комментировать

Накануне «Ювентус» объявил о расторжении трудового соглашения с полузащитником Аароном Ремзи. После ухода из туринского клуба валлийский футболист высказался в социальных сетях.

«Я хотел бы сосредоточиться на положительных моментах. В целом мне понравилось время, которое я провёл в Турине. Я благодарен фанатам и итальянцам – они теплы и страстны. Было приятно с ними познакомиться три года назад. Спасибо.

Я никогда не забуду этот опыт, который мы разделили вместе. Удачи, друзья», - высказался Ремзи.

Первый официальный матч нового сезона «Ювентус» проведёт 15 августа. Соперником «старой синьоры» в первом туре Серии А будет «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Ремзи
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