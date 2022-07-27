Ремзи высказался после ухода из «Ювентуса»

Накануне «Ювентус» объявил о расторжении трудового соглашения с полузащитником Аароном Ремзи. После ухода из туринского клуба валлийский футболист высказался в социальных сетях.

«Я хотел бы сосредоточиться на положительных моментах. В целом мне понравилось время, которое я провёл в Турине. Я благодарен фанатам и итальянцам – они теплы и страстны. Было приятно с ними познакомиться три года назад. Спасибо.

Я никогда не забуду этот опыт, который мы разделили вместе. Удачи, друзья», - высказался Ремзи.

Первый официальный матч нового сезона «Ювентус» проведёт 15 августа. Соперником «старой синьоры» в первом туре Серии А будет «Сассуоло».