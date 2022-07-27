Кьяер вернётся на поле уже в среду вечером

Сегодня ожидается возвращение на поле Симона Кьяера - датского защитника «Милана», который пропустил почти весь прошлый сезон. Это ожидается в очередном товарищеском матче «Милана», который чемпион Италии проведет против австрийского клуба «Вольфсбергер». В своем предыдущем товарищеском матче «Милан» проиграл венгерскому «Залаэгерсегу», это произошло 23 июля.

Чемпионат Италии в Серии А начнется 12 августа, в первом туре «Милан» примет дома «Удинезе». Напомним, что в прошлом сезоне «Милан» вернул себе Скудетто после одиннадцати лет отсутствия побед в национальном чемпионате.