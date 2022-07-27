Погба выступает против проведения операции на колене

Звёздный новичок «Ювентуса» Поль Погба отказывается делать операцию на повреждённом колене.

По информации La Gazzetta dello Sport, 29-летний футболист отказался от проведения операции после полученной на тренировке травмы колена. Представители игрока пытаются выяснить, действительно ли ему необходима операция, для этого Погба может пройти несколько дополнительных обследований.

Напомним, что француз получил травму мениска, приблизительный срок его восстановления составляет два месяца. Это означает, что Погба пропустит не только старт чемпионата Италии, но и Лиги чемпионов.