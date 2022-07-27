Томори – о Златане: «Он помогает команде, даже когда не играет»

Защитник «Милана» Фикайо Томори подчеркнул, что нападающий Златан Ибрагимович оказывает на команду большое влияние, даже когда не помогает ей на футбольном поле.

«У Ибрагимовича потрясающий характер, его голос всегда был с нами, даже когда он не играл. Он всегда говорил нам, что мы должны быть голодными, как собаки. Его присутствие в раздевалке поднимает командный дух», – цитирует англичанина La Gazzetta dello Sport.

Ранее Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до конца следующего сезона. При этом Златан будет долгое время находиться вне игры из-за травмы. Ожидается, что швед вернётся на поле к зиме.