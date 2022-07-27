Кокорин не поедет на сборы с «Фиорентиной»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не поедет с командой на предсезонные сборы.

«Фиалки» отправятся в Австрию и Испанию для прохождения предсезонной подготовки, но в список игроков, кто поедет на сборы, не был включен 31-летний нападающий Александр Кокорин, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что ранее спортивный директор «Фиорентины» признал ошибкой трансфер Кокорина из «Спартака». Форвард перешел в итальянскую команду в январе 2021 года. За это время он не смог отметиться голевыми действиями.

Кроме этого, сообщалось, что «фиалки» хотели расторгнуть контракт с Кокориным, который действует до 2024 года, но переговоры завершились неудачей.