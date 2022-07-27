Томори – о Лукаку и Влаховиче: «С такими игроками всегда стоит быть начеку»

Защитник «Милана» Фикайо Томори рассказал о том, как собирается играть в следующем сезоне против нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича и форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку, который вернулся на «Джузеппе Меацца» этим летом на правах аренды из лондонского «Челси».

«Удерживать их 1 в 1 невероятно трудно. Они сильны, быстры и обладают отличными качествами. С такими игроками всегда стоит быть начеку. Нужно предугадывать то, в каком направлении они будут действовать», – сказал Томори в интервью La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Томори выиграл первый трофей в профессиональной карьере, завоевав с «Миланом» Скудетто.