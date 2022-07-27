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Чемпионат Италии. Серия А

Томори: «Я знал, что мы можем выиграть Скудетто»

27 Июля 2022 • 14:07 Комментировать

Защитник «Милана» Фикайо Томори заявил, что чемпионский титул Серии А в прошлом сезоне не стал для него неожиданностью. Англичанин был убеждён, что у «россонери» достаточно сильный состав для борьбы за трофей.

«Я не удивился, когда мы взяли титул, потому что знал об уровне команды. Я понял, что мы станет чемпионами, когда Кесси забил гол в ворота «Сассуоло». Мы старались, работали каждый день и верили. Когда Франк забил, мы были уверены, что дело сделано», – поделился англичанин в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Томори перебрался в «Милан» на постоянной основе прошлым летом из лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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