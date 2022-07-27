Итальянский «Наполи» объявил о трансфере защитника Кима Мин Джэ. Кореец прибыл в команды из турецкого «Фенербахче» и подписал с клубом контракт до конца сезона-2024/25.

25-летний футболист обошёлся «Наполи» в 19,5 миллионов евро. В контракте корейца с неаполитанским клубом будет действовать сумма отступных, которая составляет 45 миллионов евро. Напомним, что Ким Мин Джэ должен заменить в команде защитника Калиду Кулибали, который ранее покинул Неаполь и отправился в лондонский «Челси».

В своём единственном сезоне за «Фенербахче» Ким Мин Джэ отметился одним голом в 31 матче чемпионата Турции. Ранее футболист выступал за различные клубы из Китая и Южной Кореи.