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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» объявил о трансфере защитника, который заменит Кулибали официально

27 Июля 2022 • 13:52 Комментировать

Итальянский «Наполи» объявил о трансфере защитника Кима Мин Джэ. Кореец прибыл в команды из турецкого «Фенербахче» и подписал с клубом контракт до конца сезона-2024/25.

25-летний футболист обошёлся «Наполи» в 19,5 миллионов евро. В контракте корейца с неаполитанским клубом будет действовать сумма отступных, которая составляет 45 миллионов евро. Напомним, что Ким Мин Джэ должен заменить в команде защитника Калиду Кулибали, который ранее покинул Неаполь и отправился в лондонский «Челси».

В своём единственном сезоне за «Фенербахче» Ким Мин Джэ отметился одним голом в 31 матче чемпионата Турции. Ранее футболист выступал за различные клубы из Китая и Южной Кореи.

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Евро-Футбол.Ру,
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