Томори: «У нас есть ощущение, что мы можем сделать что-то особенное»

Защитник «Милана» Фикайо Томори поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Мы чувствуем себя сильнее. У нас есть ощущение, что мы можем сделать что-то особенное. Мы стали чемпионами в прошлом сезоне, но сейчас давление выше. Нам нужно повторить успех», - сказал защитник в интервью La Gazzetta dello Sport.

Томори признал, что «Милан» ждет трудный сезон: кроме защиты титула в Серии А, клуб будет выступать в Лиге чемпионов. Несмотря на то, что по коэффициентам букмекеров «Милан» не является фаворитом, Томори уверен, что «Милан» готов к борьбе в Серии А.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Италии 31 матч, не отметившись результативными действиями.