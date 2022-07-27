«Милан» планирует продлить контракт с Круничем

«Милан» готов продлить контракт с полузащитником Раде Круничем. Итальянский клуб считает футболиста важной частью команды, сообщает Calciomercato.

Игрок перешел в «Милан» из «Эмполи» в 2019 году и зарекомендовал себя одним из самых универсальных футболистов команды. Текущее соглашение истекает в 2024 году, но руководство «Милана» хочет продлить контракт, даже несмотря на то, что футболист не часто выходит на поле в стартовом составе.

В прошедшем сезоне полузащитник провел в чемпионате Италии 28 матчей, в которых отличился 2 результативными передачами. Крунич также стал в составе «Милана» чемпионом Серии А.