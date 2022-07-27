Форвард «Ювентуса» Влахович назвал цели на новый сезон

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович высказался о предстоящем сезоне итальянской Серии А.

«Я слышал, что последние лет десять лучший бомбардир Серии А не выигрывал скудетто, но когда-то все случается в первый раз. Конечно, командные голы намного важнее личных. Для нас, прежде всего, важен успех «Ювентуса». Однако, если я смогу забить 30 мячей, а «Юве» станет чемпионом, меня это вполне устроит», - передает слова сербского форварда Football-Italia.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии «старая синьора» финишировала на четвертом месте. Обладателем скудетто стал «Милан».