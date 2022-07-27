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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри высказался о матче с «Барселоной»

27 Июля 2022 • 09:32 Комментировать

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат поединка против каталонской «Барселоны», состоявшегося в США.

«Команда провела отличную подготовку, я доволен работой своих подопечных. В прошедшей встрече Мойзе Кин отлично проявил себя, также мне понравился Закария, который заметно прогрессирует», - приводятся слова итальянского специалиста на официальном сайте «старой синьоры».

Следующий контрольный поединок «Ювентус» проведет против мадридского «Реала». Встреча состоится 31 июля. Что касается «Барселоны», то «сине-гранатовые» в этот же день встретятся с «Нью-Йорк Ред Буллз».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Массимилиано Аллегри
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