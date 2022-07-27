«Реал» рассматривает вариант приобретения Жиру

Мадридский «Реал» рассмотрит вариант с приглашением нападающего «Милана» Оливье Жиру, если Карим Бензема останется без дублера.

В последнее время участилась информация, что испанский клуб может расстаться со всеми резервными форвардами: Мариано Диас, Марко Асенсио и Борха Майораль этим летом могут покинуть команду. Если такая ситуация произойдет, «Реал» займется трансфером нападающего «Милана», сообщает Fichajes.

Место в стартовом составе итальянского клуба для Жиру в новом сезоне остается под вопросом, после того как «Милан» приобрел Дивока Ориги из «Ливерпуля».

В прошедшем сезоне Жиру провел в Серии А 29 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.