«Фиорентину», за которую играет Кокорин, назвала ненужного футболиста

Сербский защитник Алекса Терзич, выступающий в итальянском чемпионате за «Фиорентину», близок к смене клубной прописки этим летом. Об этом сообщается на страницах Calciomercato.

Как информируют итальянские журналисты, руководство флорентийского клуба приняло решение продать игрока в текущее трансферное окно. Заинтересованность в услугах Терзича проявляют в немецкой Бундеслиге. Его рыночная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

22-летний латераль присоединился к «фиалкам» летом 2019 года, подписав пятилетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Терзич провел 14 поединков, в которых отметился ассистом и получил желтую карточку.