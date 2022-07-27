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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентину», за которую играет Кокорин, назвала ненужного футболиста

27 Июля 2022 • 09:09 Комментировать

Сербский защитник Алекса Терзич, выступающий в итальянском чемпионате за «Фиорентину», близок к смене клубной прописки этим летом. Об этом сообщается на страницах Calciomercato.

Как информируют итальянские журналисты, руководство флорентийского клуба приняло решение продать игрока в текущее трансферное окно. Заинтересованность в услугах Терзича проявляют в немецкой Бундеслиге. Его рыночная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

22-летний латераль присоединился к «фиалкам» летом 2019 года, подписав пятилетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Терзич провел 14 поединков, в которых отметился ассистом и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Трансферы футбола - лето 2022 алекса терзич
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