Нападающий покинет «Аталанту» по решению Гасперини

Голландский форвард Сэм Ламмерс больше не нужен «Аталанте». Как сообщает инсайдер Николо Скира, бергамаски готовы расстаться с 25-летним футболистом в текущее трансферное окно. Наставник команды Джан Пьеро Гасперини не видит игрока в составе команды.

По данным журналиста, услуги нападающего предложены «Кремонезе» и «Салернитане».

Напомним, что Ламмерс присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020 года, перебравшись из ПСВ. В составе команды из Бергамо нападающий провел 19 поединков и отметился двумя забитыми мячами. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в три миллиона евро.