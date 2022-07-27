Основной игрок «Аталанты» дисквалифицирован за допинг

Аргентинский защитник «Аталанты» Хосе Паломино провалил проверку на допинг, об этом отрапортовала пресс-служба итальянского клуба. В крови футболиста выявлен нандролон, анаболический стероид.

Как информируют бергамаски, антидопинговое агентство дисквалифицировало игрока. Срок бана пока не разглашается.

32-летний защитник сыграл за «Аталанту» 34 поединка в минувшем сезоне чемпионата Италии. Опытный футболист забил один гол и получил девять желтых карточек. Действующий контракт защитника с клубом из Бергамо рассчитан до конца июня следующего года.

Стоимость Паломино оценивается в 7,5 миллиона евро..