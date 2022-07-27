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Чемпионат Италии. Серия А

Хави подвёл итоги матча с «Ювентусом»

27 Июля 2022 • 07:30 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес подвел итоги товарищеского поединка против туринского «Ювентуса» в рамках предсезонного турне по США. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Из-за сильной жары нам не хватило интенсивности в действиях. «Барселона» практически не доминировала в первом тайме, это одна из причин такого результата. В таких поединках часто всплывают неочевидные вещи», - передает слова испанского тренера AS.

Напомним, что двумя забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметился французский вингер Усман Дембеле. За итальянцев дубль оформил нападающий Мойзе Кин.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Хави Эрнандес
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