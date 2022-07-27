«Барселона» сыграла вничью с «Ювентусом» - Дембеле и Кин оформили по дублю

В рамках предсезонного турне по США каталонская «Барселона» провела товарищескую встречу с туринским «Ювентусом». Футболисты порадовали американских болельщиков результативной игрой, завершив матч со счетом 2:2.

Двумя забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметился французский вингер Усман Дембеле. Он поразил ворота итальянского гранда на 34-й и 40-й минутах первого тайма.

В свою очередь дублем в составе «Ювентуса» отметился нападающий Мойзе Кин. Форвард забивал «Барселоне» на 39-й и 51-й минутах встречи.

Напомним, что каталонцы являются вице-чемпионами Испании, а «Юве» в минувшем сезоне стал четвертым в Серии А.