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Чемпионат Италии. Серия А

Калюлю: «Выиграть Серию А дважды подряд будет сложно»

26 Июля 2022 • 22:24 Комментировать

Защитник «Милана» Пьер Калюлю поделился с журналистами ожиданиями от нового сезона.

«Мы знаем, что выиграть Серию А дважды подряд будет сложно. Мы также хотим произвести хорошее впечатление и в Лиге чемпионов. Я хочу расти во всех отношениях: технически, психологически и стать сильнее на поле», - сказал Калюлю в интервью Milan TV.

Защитник отметил, что команда пока не идеально готова к новому сезону, но должна исправить это к 13 августа.

«В этом сезоне матчей будет больше, впереди чемпионат мира. Может быть, футболисты и устанут, но зато болельщикам будет весело», - добавил Калюлю.

В прошлом сезоне «Милан» стал победителем Серии А. Футболист провел в Серии А 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьер Калюлю
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