​Дибала вспомнил, как говорил с Тотти о переходе в «Рому»

Пауло Дибала стал футболистом «Ромы». Во вторник аргентинский нападающий давал пресс-конференцию и, среди прочего, вспомнил, как обсуждал возможный переход в «Рому» с легендой клуба Франческо Тотти.

«Мы виделись на благотворительном матче. В раздевалке обсуждали мой возможный переход, но тогда не было никаких гарантий. Он с любовью говорил со мной о «Роме», но больше мы не разговаривали», - сказал Дибала.

Пауло Дибала отказался брать в «Роме» номер 10, под которым играл Франческо Тотти. Аргентинский футболист уже объяснял причину такого решения. В «Роме» Дибала будет играть под номером 21.