Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала вспомнил, как говорил с Тотти о переходе в «Рому»

26 Июля 2022 • 18:48 Комментировать

Пауло Дибала стал футболистом «Ромы». Во вторник аргентинский нападающий давал пресс-конференцию и, среди прочего, вспомнил, как обсуждал возможный переход в «Рому» с легендой клуба Франческо Тотти.

«Мы виделись на благотворительном матче. В раздевалке обсуждали мой возможный переход, но тогда не было никаких гарантий. Он с любовью говорил со мной о «Роме», но больше мы не разговаривали», - сказал Дибала.

Пауло Дибала отказался брать в «Роме» номер 10, под которым играл Франческо Тотти. Аргентинский футболист уже объяснял причину такого решения. В «Роме» Дибала будет играть под номером 21.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
18:48 · Италия. Серия А
​Дибала вспомнил, как говорил с Тотти о переходе в «Рому»
18:25 · Италия. Серия А
​Дибала раскрыл причину ухода из «Ювентуса»
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов предложить контракт Ремзи
17:42 · Италия. Серия А
​У Дибалы спросили, будет ли он праздновать голы в ворота «Ювентуса»
17:40 · Италия. Серия А
Бывший чемпион мира считает, что «Ювентус» вернёт себе чемпионский титул
17:35 · Италия. Серия А
​Агент Шомуродова допустил уход игрока из «Ромы»
16:20 · Италия. Серия А
Дибала: «О Скудетто говорить ещё рано»
16:09 · Италия. Серия А
Дибала намекнул, что «Ювентус» сам попросил его уйти
16:04 · Италия. Серия А
Новым менеджером «Интера» стала клубная легенда
15:54 · Англия. Премьер-лига
Скамакка успешно прошёл медосмотр в «Вест Хэме»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Абрамов заявил, что в России никто не даст Кокорину те деньги, которые он получает в «Фиорентине»
15:37 · Италия. Серия А
Агент Абрамов пожелал каждому россиянину оказаться на месте Кокорина
15:18 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» позволит Байи уйти в аренду
15:04 · Италия. Серия А
Мартенс может остаться в «Наполи»
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» хочет усилиться защитником из Серии А
Все новости
Рекомендуем