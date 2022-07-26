​Дибала раскрыл причину ухода из «Ювентуса»

Пауло Дибала ушёл из «Ювентуса» в связи с истечением срока его контракта. В последние годы в прессе появлялось много информации о переговорах аргентинца со «старой синьорой» о новом трудовом договоре. Складывалось ощущение, что туринцы не смогли удовлетворить аппетиты Дибалы по зарплате. Но футболист на своей пресс-конференции в «Роме» опроверг это мнение.

«Мы должны были подписать контракт в октябре, но клуб попросил подождать. А в марте мы получили известие от клуба, что я больше не вхожу в их проект. Вопрос был не в финансах. Для меня финансы не были проблемой. Просто клуб решил пойти иным путём вместе со своим тренером. Так оно и было», - сказал Дибала.