​У Дибалы спросили, будет ли он праздновать голы в ворота «Ювентуса»

После семи лет в «Ювентусе» Пауло Дибала покинул клуб, не договорившись о новом контракте. Теперь аргентинский нападающий будет выступать за другой итальянский клуб – за «Рому».

Во время презентации Пауло Дибала ожидаемо получал вопросы о своём бывшем клубе. Так, например, у футболиста спросили, будет ли он отмечать голы в матчах против «Ювентуса».

«Буду ли праздновать голы в ворота «Ювентуса»? Очевидно, что нет», - ответил Дибала.

Первый официальный матч сезона 2022/2023 «Рома» проведёт в воскресенье, 14 августа. В этот день команда Жозе Моуринью будет играть в гостях у «Салернитаны».