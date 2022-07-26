Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​У Дибалы спросили, будет ли он праздновать голы в ворота «Ювентуса»

26 Июля 2022 • 17:42 Комментировать

После семи лет в «Ювентусе» Пауло Дибала покинул клуб, не договорившись о новом контракте. Теперь аргентинский нападающий будет выступать за другой итальянский клуб – за «Рому».

Во время презентации Пауло Дибала ожидаемо получал вопросы о своём бывшем клубе. Так, например, у футболиста спросили, будет ли он отмечать голы в матчах против «Ювентуса».

«Буду ли праздновать голы в ворота «Ювентуса»? Очевидно, что нет», - ответил Дибала.

Первый официальный матч сезона 2022/2023 «Рома» проведёт в воскресенье, 14 августа. В этот день команда Жозе Моуринью будет играть в гостях у «Салернитаны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
18:48 · Италия. Серия А
​Дибала вспомнил, как говорил с Тотти о переходе в «Рому»
18:25 · Италия. Серия А
​Дибала раскрыл причину ухода из «Ювентуса»
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов предложить контракт Ремзи
17:42 · Италия. Серия А
​У Дибалы спросили, будет ли он праздновать голы в ворота «Ювентуса»
17:40 · Италия. Серия А
Бывший чемпион мира считает, что «Ювентус» вернёт себе чемпионский титул
17:35 · Италия. Серия А
​Агент Шомуродова допустил уход игрока из «Ромы»
16:20 · Италия. Серия А
Дибала: «О Скудетто говорить ещё рано»
16:09 · Италия. Серия А
Дибала намекнул, что «Ювентус» сам попросил его уйти
16:04 · Италия. Серия А
Новым менеджером «Интера» стала клубная легенда
15:54 · Англия. Премьер-лига
Скамакка успешно прошёл медосмотр в «Вест Хэме»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Абрамов заявил, что в России никто не даст Кокорину те деньги, которые он получает в «Фиорентине»
15:37 · Италия. Серия А
Агент Абрамов пожелал каждому россиянину оказаться на месте Кокорина
15:18 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» позволит Байи уйти в аренду
15:04 · Италия. Серия А
Мартенс может остаться в «Наполи»
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» хочет усилиться защитником из Серии А
Все новости
Рекомендуем