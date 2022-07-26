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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент Шомуродова допустил уход игрока из «Ромы»

26 Июля 2022 • 17:35 Комментировать

На днях в прессе появилась информация о том, что Элдор Шомуродов может уйти из «Ромы». Сообщалось, что экс-форвардом «Ростова» недоволен главный тренер римлян Жозе Моуринью. Комментарий по поводу слухов дал агент 27-летнего футболиста Кахор Муминов.

«Во время трансферного окна будут появляться разные варианты и их интерпретации. Сейчас можно сказать лишь одно: Элдор - игрок «Ромы». Всё остальное лишь спекуляции в прессе», - высказался агент, давая комментарий для Metaratings.

При этом Муминов допустил изменения в клубной прописке Элдора Шомуродова до закрытия летнего трансферного окна.

За «Рому» Элдор Шомуродов провёл во всех турнирах 39 матчей. Узбекистанский футболист записал на свой счёт пять голов и шесть голевых передач. Эксперты оценивают Шомуродова в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Кахор Муминов Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2022
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