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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Абрамов пожелал каждому россиянину оказаться на месте Кокорина

26 Июля 2022 • 15:37 Комментировать

Агент Владимир Абрамов прокомментировал положение форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Сколько еще времени удастся Кокорину отсиживаться в Италии? Каждому россиянину я бы пожелал того же. 3 миллиона евро – колоссальные убытки для итальянского футбола», — приводит слова Абрамова «Спорт День за Днем».

Агент заявил, что по условиям трудового договора «фиалки» обязаны выплачивать эти деньги Кокорину, поэтому пусть несут убытки, не все же время нашим клубам брать их на себя.

Напомним, 31-летний футболист перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года, подписав контракт до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Владимир Абрамов
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