Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мартенс может остаться в «Наполи»

26 Июля 2022 • 15:04 Комментировать

Нападающий Дрис Мертенс может подписать новый контракт с «Наполи», если не найдёт более выгодный вариант для продолжения карьеры. По информации от Football Italia, бельгиец будет вынужден принять условия руководства неаполитанцев, если не сможет найти себе другую команду, которая будет платить ему требуемую зарплату.

В данный момент Мертенс находится в статусе свободного агента. Нападающий не принял предложение «Наполи» о продлении контракта, так как клуб предложил ему плохие условия.

Напомним, Мертенс является лучшим бомбардиром в истории «Наполи». Бельгиец забил за неаполитанцев больше, чем Марек Хамшик и Диего Марадона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Дрис Мертенс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
16:20 · Италия. Серия А
Дибала: «О Скудетто говорить ещё рано»
16:09 · Италия. Серия А
Дибала намекнул, что «Ювентус» сам попросил его уйти
16:04 · Италия. Серия А
Новым менеджером «Интера» стала клубная легенда
15:54 · Англия. Премьер-лига
Скамакка успешно прошёл медосмотр в «Вест Хэме»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Абрамов заявил, что в России никто не даст Кокорину те деньги, которые он получает в «Фиорентине»
15:37 · Италия. Серия А
Агент Абрамов пожелал каждому россиянину оказаться на месте Кокорина
15:18 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» позволит Байи уйти в аренду
15:04 · Италия. Серия А
Мартенс может остаться в «Наполи»
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» хочет усилиться защитником из Серии А
13:54 · Италия. Серия А
Щесны: «Погба, ди Мария и Бремер пришли не ради 4 места, они хотят трофеи»
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» переключил внимание на защитника «Интера», но речь не о Шкриньяре
13:01 · Англия. Премьер-лига
Чтобы купить Дюмфриса, «МЮ» сперва нужно продать Уан-Биссаку
12:54 · Италия. Серия А
Вейналдум просит «ПСЖ» поскорее продать его в итальянский клуб
12:45 · Италия. Серия А
Джеко хочет остаться в «Интере», игрок отказал уже трём клубам
12:15 · Германия. Бундеслига
Джеко может заменить Алле в дортмундской «Боруссии»
Все новости
Рекомендуем