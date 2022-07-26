Мартенс может остаться в «Наполи»

Нападающий Дрис Мертенс может подписать новый контракт с «Наполи», если не найдёт более выгодный вариант для продолжения карьеры. По информации от Football Italia, бельгиец будет вынужден принять условия руководства неаполитанцев, если не сможет найти себе другую команду, которая будет платить ему требуемую зарплату.

В данный момент Мертенс находится в статусе свободного агента. Нападающий не принял предложение «Наполи» о продлении контракта, так как клуб предложил ему плохие условия.

Напомним, Мертенс является лучшим бомбардиром в истории «Наполи». Бельгиец забил за неаполитанцев больше, чем Марек Хамшик и Диего Марадона.