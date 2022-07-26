Агент Иммобиле: «Чиро – лучший нападающий Италии последних 20 лет»

Алессандро Моджи, агент нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, заявил, что считает своего клиента лучшим итальянским нападающим за последние два десятилетия.

«Он должен побить все рекорды и стать легендой. То, что делает Чиро, показывает, что он самый важный итальянский нападающий за последние 20 лет. Он также признан на международном уровне», - сказал Моджи в интервью Radio Marte.

Кроме этого, Моджи отметил личные качества Иммобиле, назвав его «отличным человеком».

Форвард четыре раза становился лучшим бомбардиром Серии А.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 31 матч, забил 27 голов и отдал 2 результативные передачи.