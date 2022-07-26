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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» готов подписать игрока, которому указали на дверь в «Барселоне»

26 Июля 2022 • 08:52 Комментировать

Бразильский вратарь Нето, которому нет места в составе каталонской «Барселоны», может переехать из Испании в Италию.

Как информирует в соцсетях инсайдер Николо Скира, «сине-гранатовые» готовы отпустить 33-летнего голкипера бесплатно. Претендентом на Нето считается «Наполи». Вратарь хотел бы подписать с новым клубом двухлетнее трудовое соглашение.

Бразилец выступает за «сине-гранатовых» с лета 2019 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие лишь в четырех встречах. Его рыночный ценник равняется трем миллионам евро, а контракт с «Барсой» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Нето Трансферы футбола - лето 2022
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