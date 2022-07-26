«Милан» близок к покупке игрока сборной Бельгии

Хавбек «Брюгге» и сборной Бельгии Шарль де Кетеларе хочет переехать в итальянский чемпионат, где заинтересованность в его услугах проявляет «Милан».

По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, сам футболист настаивает на этом трансфере. В ближайшие дни представители «россонери» собираются завершить переговоры по оформлению перехода де Кетеларе.

Трансферная стоимость Шарля оценивается в 30 миллионов евро. Бельгиец связан трудовыми обязательствами с «Брюгге» до середины 2024 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 49 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 18 забитых мячей и десять голевых передач.