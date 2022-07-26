Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» близок к покупке игрока сборной Бельгии

26 Июля 2022 • 07:13 Комментировать

Хавбек «Брюгге» и сборной Бельгии Шарль де Кетеларе хочет переехать в итальянский чемпионат, где заинтересованность в его услугах проявляет «Милан».

По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, сам футболист настаивает на этом трансфере. В ближайшие дни представители «россонери» собираются завершить переговоры по оформлению перехода де Кетеларе.

Трансферная стоимость Шарля оценивается в 30 миллионов евро. Бельгиец связан трудовыми обязательствами с «Брюгге» до середины 2024 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 49 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 18 забитых мячей и десять голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Трансферы футбола - лето 2022 Шарль де Кетеларе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
07:20 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на звёздного немецкого центрфорварда
07:13 · Италия. Серия А
«Милан» близок к покупке игрока сборной Бельгии
06:56 · Италия. Серия А
Джеко отказал трём клубам ради «Интера»
01:07 · Италия. Серия А
Погба получил травму и пропустит два месяца 1
00:56 · Италия. Серия А
Балотта считает фаворитом нового сезона Серии А миланский «Интер»
00:43 · Италия. Серия А
Сын Мальдини решил покинуть «Милан»
25 Июля
23:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» намерен спасти карьеру Депая
23:35 · Италия. Серия А
«Наполи» подыскивает себе нового голкипера
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» включился в борьбу за Лосано
23:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Ювентуса» по Марсьялю
22:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не намерен отпускать Фирмино
22:36 · Италия. Серия А
Бастони опасается «Ювентуса»
22:06 · Италия. Серия А
Кварацхелия озвучил цели на первый сезон в «Наполи»
21:08 · Италия. Серия А
Кварацхелия: Прошу вас, не смешите сравнениями с Месси
20:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА был инициатором аренды Бистровича эксклюзив
Все новости
Рекомендуем