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Чемпионат Италии. Серия А

Джеко отказал трём клубам ради «Интера»

26 Июля 2022 • 06:56 Комментировать

36-летний боснийский центрфорвард Эдин Джеко не заинтересован в уходе из миланского «Интера». Ради того, чтобы остаться в стане «нерадзурри», футболист отклонил сразу несколько предложений.

По сведениям инсайдера Николо Скиры, Джеко не хочет покидать итальянский чемпионат. Он намерен продолжать выступления за «Интер» до истечения своего контракта. Срок действия трудового соглашения рассчитан до конца июня следующего года.

Эдин присоединился к «Интеру» в 2021 году, перебравшись из столичной «Ромы». В минувшем сезоне нападающий сыграл за «нерадзурри» 49 поединков, записав на свой счет 17 забитых мячей и десять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
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