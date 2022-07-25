«Ювентус» намерен спасти карьеру Депая

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в «Ювентус».

Голландец присоединился к каталонскому клубу всего год назад, и, несмотря на хорошую статистику, так и не смог доказать тренерскому штабу свою необходимость команде. «Барса» давно пытается избавиться от Депая, и одним из покупателей может стать «Ювентус», сообщает Mundo Deportivo.

Депай ждет окончания предсезонного турне по США, чтобы после этого принять решение о своем будущем. Ранее была информация, что «Барселона» планирует выручить за футболиста 20 миллионов евро, хотя цена может быть снижена.

В прошедшем сезоне форвард провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.