«Ювентус» включился в борьбу за Кимпембе

«Ювентус» готов составить «Челси» конкуренцию в борьбе за защитника «ПСЖ» Преснела Кимпембе.

Ранее туринский клуб покинули Джорджио Кьеллини, который отправился МЛС, и Матайс де Лихт, который стал игроком «Баварии». Несмотря на покупку Глейсона Бремера из «Торино», «Ювентус» нуждается в укреплении линии обороны.

«ПСЖ» готов отпустить Кимпембе за сумму около 70 миллионов евро. «Челси» несколько дней назад сделал предложение по игроку в размере 50 миллионов. Теперь в гонку за Кимпембе готов включиться «Ювентус», сообщает The Times.

В прошедшем сезоне 26-летний защитник провел в чемпионате Франции 30 матчей, в которых забил 1 гол.