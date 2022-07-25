Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Лига конференций - это то, чего мне не хватало»

25 Июля 2022 • 19:41 Комментировать

Португальского тренера Жозе Моуринью обласкали наградами в родной стране, и сейчас подоспела еще одна - Talento que Marca o Mundo, в переводе что-то вроде «таланта, который прогремел на весь мир». Моуринью поблагодарил за награду представителей португальской лиги - именно их голосование позволило ему получить приз.

- Я не был в Португалии уже лет 20. Но это мой чемпионат, и так будет всегда. получить признание на родине очень приятно, в мае мы выиграли Лигу конференций. Не самый престижный турнир УЕФА, но это был как раз тот трофей, которого мне не хватало. Думаю, я его заслужил, - цитирует Моуринью ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
19:53 · Италия. Серия А
Кварацхелия рассказал, кто является его кумиром
19:41 · Италия. Серия А
Моуринью: «Лига конференций - это то, чего мне не хватало»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Созин – о Бистровиче: «Дай бог, чтобы он в «Лечче» заиграл» эксклюзив
18:53 · Италия. Серия А
​«Ювентус» вступил в переговоры с «ПСЖ», желая подписать экс-игрока «Зенита» слухи
17:48 · Италия. Серия А
Артур хочет снова играть за «Барселону» 1
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» поборется с «Ювентусом» за Дзаньоло
17:28 · Италия. Серия А
Флоренци рассказал, почему «Милан» выиграл чемпионат Италии в прошлом году
16:49 · Италия. Серия А
У Лападулы появился вариант для продолжения карьеры
15:45 · Италия. Серия А
«Торино» близок к подписанию защитника сборной Бельгии
15:35 · Италия. Серия А
Моуринью недоволен Шомуродовым
15:33 · Италия. Серия А
Неста: «Лацио» должен финишировать выше, чем в прошлом сезоне»
15:27 · Италия. Серия А
Неста: «Сможет ли Дибала вывести «Рому» на новый уровень? Надеюсь, что нет»
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет арендовать игрока «Ювентуса»
15:22 · Италия. Серия А
Неста: «Ювентус» обязан побеждать после своих трат»
15:08 · Германия. Бундеслига
Стало известно, за сколько «Айнтрахт» готов продать Н'Дика
Все новости
Рекомендуем