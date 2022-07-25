Моуринью: «Лига конференций - это то, чего мне не хватало»

Португальского тренера Жозе Моуринью обласкали наградами в родной стране, и сейчас подоспела еще одна - Talento que Marca o Mundo, в переводе что-то вроде «таланта, который прогремел на весь мир». Моуринью поблагодарил за награду представителей португальской лиги - именно их голосование позволило ему получить приз.

- Я не был в Португалии уже лет 20. Но это мой чемпионат, и так будет всегда. получить признание на родине очень приятно, в мае мы выиграли Лигу конференций. Не самый престижный турнир УЕФА, но это был как раз тот трофей, которого мне не хватало. Думаю, я его заслужил, - цитирует Моуринью ITASportPress.