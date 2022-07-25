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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» вступил в переговоры с «ПСЖ», желая подписать экс-игрока «Зенита» слухи

25 Июля 2022 • 18:53 Комментировать

«Ювентус» официально вступил в переговоры с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Леандро Паредеса. Об этом стало известно журналистам аргентинского TyC Sports.

Отмечается, что частью будущей сделки может стать хавбек Адриен Рабио, который стремится вернуться в ряды «ПСЖ».

В России Леандро Паредеса прекрасно знают по выступлениям за «Зенит». Цвета питерского клуба полузащитник защищал в 2017-2018 годах.

В конце июня Леандро Паредесу исполнилось 28 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают аргентинского полузащитника «ПСЖ» в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес Адриен Рабио Трансферы футбола - лето 2022
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