«Ювентус» официально вступил в переговоры с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Леандро Паредеса. Об этом стало известно журналистам аргентинского TyC Sports.

Отмечается, что частью будущей сделки может стать хавбек Адриен Рабио, который стремится вернуться в ряды «ПСЖ».

В России Леандро Паредеса прекрасно знают по выступлениям за «Зенит». Цвета питерского клуба полузащитник защищал в 2017-2018 годах.

В конце июня Леандро Паредесу исполнилось 28 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают аргентинского полузащитника «ПСЖ» в 17 миллионов евро.