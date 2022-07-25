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Чемпионат Италии. Серия А

Артур хочет снова играть за «Барселону»

25 Июля 2022 • 17:48 Комментировать (1)

Будущее полузащитника Артура Мело является предметом слухов. Дело в том, что «Ювентус» хочет избавиться от бразильского футболиста, учитывая его высокую заработную плату. Как известно, туринцы не взяли Артура на предсезонный сбор.

Как сообщает Calciomercato, Артур хочет снова выступать за «Барселону». Впрочем, у бразильца есть ещё два варианта – это лондонский «Арсенал» и «Монако».

В августе Артуру Мело исполнится 26 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают бразильского полузащитника в 18 миллионов евро.

Напомним, что в «Ювентус» Артур Мело переходил в 2020 году.

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Евро-Футбол.Ру,
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