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Чемпионат Италии. Серия А

Флоренци рассказал, почему «Милан» выиграл чемпионат Италии в прошлом году

25 Июля 2022 • 17:28 Комментировать

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци рассказал, почему его команда выиграла Скудетто в прошлом сезоне. Слова игрока приводит Sky Sports Italia.

«Мы обладали командным духом, и все 26 футболистов были настроены решительно. Мы не были сильнейшими, но не всегда побеждают лучшие. В итоге все хорошо сложилось для «Милана», мы сплотились и вместе преодолели все трудности», - заявил футболист.

Флоренци отметил, что «россонери» заслуженно выиграли чемпионский титул и намерены повторить трюк с завоеванием золотых наград в грядущем первенстве. «Будет непросто снова победить, ведь против чемпиона всегда все играют с утроенной энергией», - отметил спортсмен.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Чемпионат Италии Алессандро Флоренци
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