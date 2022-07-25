У Лападулы появился вариант для продолжения карьеры

Нападающий «Беневенто» Джанлука Лападула может продолжить свою спортивную карьеру в «Кальяри». Об этом рассказал журналист Николо Скира.

Как отмечает информатор, 32-летний итальянский форвард, представляющий на международной арене сборную Перу, подпишет контракт с новой командой до 2025 года. Он будет получать 1.1 миллиона евро. Сообщается, что этот вариант является предпочтительным и для самого футболиста, жаждущего играть на Сардинии.

В минувшем сезоне футболист провел в Серии Б, в которых забил 11 голов, отдав 4 голевых паса. Портал Transfermarkt оценил игрока в 2.5 миллиона евро.