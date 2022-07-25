«Торино» близок к подписанию защитника сборной Бельгии

Защитник сборной Бельгии Джейсон Денайер в ближайшее время может перейти в «Торино».

По сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио, главным фактором для игрока при переходе в новый клуб является игровое время. Денайер хочет получать много игровой практики, чтобы поехать вместе со своей сборной на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

Напомним, 27-летний бельгиец покинул «Лион» в статусе свободного агента. Он выступал за клуб с 2018 года, провел 137 матчей во всех турнирах, в которых смог забить восемь голов и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Денайер минувшей зимой мог перейти в «Спартак».