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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» близок к подписанию защитника сборной Бельгии

25 Июля 2022 • 15:45 Комментировать

Защитник сборной Бельгии Джейсон Денайер в ближайшее время может перейти в «Торино».

По сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио, главным фактором для игрока при переходе в новый клуб является игровое время. Денайер хочет получать много игровой практики, чтобы поехать вместе со своей сборной на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

Напомним, 27-летний бельгиец покинул «Лион» в статусе свободного агента. Он выступал за клуб с 2018 года, провел 137 матчей во всех турнирах, в которых смог забить восемь голов и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Денайер минувшей зимой мог перейти в «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Джанлука Ди Марцио Джейсон Денайер Трансферы футбола - лето 2022
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